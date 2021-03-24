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21:29 24.03.2021

США и ЕС будут координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины и Грузии – встреча Блинкена и Борреля

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США и ЕС будут координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины и Грузии – встреча Блинкена и Борреля

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляют о намерении координировать действия в ответ на поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии.

Об этом оба высокопоставленных дипломата заявили в совместном пресс-релизе, распространенном в среду в Брюсселе по окончании двусторонней встречи.

«Высокий представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, а также гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренную кибер-деятельность и военную позицию», - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, стороны также решили скоординировать свою реакцию на «сокращение в России пространства для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также на уменьшение уважения к правам человека и верховенству права». «В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов», - подчеркивается в пресс-релизе.

Также Боррель и Блинкен решили продолжить тесное сотрудничество для «поощрения всеобъемлющих реформ в странах Восточного соседства ЕС, включая страны Южного Кавказа».

Теги: #координация #сша #ес #действий
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