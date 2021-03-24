Коллегия судей КС отказалась открывать производство в "деле Шкарлета", вопрос рассмотрит Большая палата Суда

Первая колегия судей Первого сената Конституционного суда Украины на заседании 24 марта рассмотрела вопрос об открытии конституционного производства по делу о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

"Принято постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по делу. Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Большой палаты суда", - сообщает пресс-служба КС.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины 17 декабря 2020 года.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что фракция намерена подавать в суд в связи с фактом неперсонального голосования за назначение Шкарлета на должность министра.

"Европейская солидарность" потребовала от регламентного комитета Верховной Рады рассмотреть вопрос о незаконном назначении Шкарлета министром образования и науки Украины.

18 января 2021 года Офис генпрокурора Украины по заявлению партии "Голос" открыл уголовное дело.

5 марта 2021 года в КС поступило представление об отмене решения Верховной Рады о назначении Шкарлета, подписанное 45 народными депутатами фракций "Голос", "Европейская солидарность", а также внефракционными депутатами.