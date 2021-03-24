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17:13 24.03.2021

Директору харьковского "Новомета" объявлено подозрение по делу о загрязнении предприятием окружающей среды

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Директору харьковского "Новомета" объявлено подозрение по делу о загрязнении предприятием окружающей среды

Служба безопасности Украины совместно с Госэкоинспекцией в Харьковской области и следователями Нацполиции под процессуальным руководством Новобаварский окружной прокуратуры разоблачила в причастности к загрязнению окружающей среды директора коксового завода "Новомет" (Харьков).

"Директор предприятия уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех должностных лиц, виновных в причинении ущерба окружающей среде и здоровью граждан", - написал в Facebook начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Установлено, что руководство предприятия организовало производственный цикл с грубыми нарушениями экологических норм. В течение восьми месяцев завод осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения.

Менеджмент предприятия ранее уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Тем не менее, должностные лица по-прежнему не выполняли предписания государственных контролирующих органов относительно обязательного получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Кроме того, менеджмент игнорировал многочисленные протестные акции местных жителей.

Как сообщалось, 2 марта Харьковская городская комиссия по техногенной и экологической безопасности (КТЭБ) обратилась к государственной КТЭБ с просьбой запретить деятельность коксохима. Последние несколько лет местные жители постоянно жалуются на выбросы коксового завода и выходят на акции протеста.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес неоднократно заявлял, что предприятие должно сократить выбросы в атмосферу и выплатить долги рабочим, а 19 августа 2019 года на сессии горсовета выступил за перенос завода за территорию города.

В декабре 2020 года Харьковский окружной административный суд, рассмотрев иск Государственной экологической инспекции к коксовому заводу "Новомет", обязал его приостановить деятельность по производству кокса и каменноугольной смолы до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками выбросов.

Руководство завода подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Теги: #новомет #подозрение
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