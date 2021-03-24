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14:21 24.03.2021

Верховный суд перенес на 7 апреля рассмотрение дела о выплате компаниям Суркисов $350 млн

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Верховный суд перенес на 7 апреля рассмотрение дела о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Коллегия судей Верховного суда перенесла на 7 апреля 2021 года рассмотрение дела об обжаловании решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Согласно сообщению пресс-службы суда в среду, решение о переносе было принято на заседании 24 марта. Причины переноса не уточняются.

Указывается, что коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства банка о рассмотрении дела в судебном заседании с вызовом сторон.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.

Теги: #суркисы #верховный_суд
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