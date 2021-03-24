SkyUp будет отказывать иностранцам в посадке на рейс в Украину в случае отсутствия отрицательного ПЦР-теста

Авиакомпания SkyUp (Киев) будет отказывать иностранным пассажирам в посадке на рейс в Украину в случае отсутствия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

"Проверка отрицательного результата ПЦР-теста у иностранных граждан осуществляется на стойке регистрации на рейс или при посадке в случае On-line регистрации. Соответственно, в случае отсутствия такого пассажиру будет отказано в регистрации или посадке на рейс", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в авиакомпании.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины определил условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Согласно его постановлению, приезжие будут обязаны предоставить негативный результат ПЦР-тестирования, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.