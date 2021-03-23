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20:53 23.03.2021

В Бельгии обнаружен новый штамм COVID-19; ученые пока не считают его особо опасным

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В Бельгии обнаружен новый штамм COVID-19; ученые пока не считают его особо опасным

Штамм коронавируса, обнаруженный в бельгийском Льеже, представляет собой новую мутацию, и на его долю приходится около 4% общего числа случаев COVID-19, секвенированных в Бельгии.

"Это намного меньше, чем у британского мутанта (от 70% до 75% случаев), и если он заинтриговал ученых, которые готовятся опубликовать свое открытие, то беспрецедентным образом мутации", - сообщила во вторник французская "Фигаро".

Ссылаясь на руководителя лаборатории анализа вирусов и секвенирования в Льеже, газета пишет, что новый штамм ведет себя не так, как другие. Обычно происходит потеря фрагментов ДНК копиями. Бельгийский вариант, напротив, собирает множество дополнений.

Пока рано говорить, является ли он более заразным или опасным, чем другие варианты. Новый штамм обнаружен у пациентов, получающих амбулаторное лечение, а не тех, что в отделениях интенсивной терапии. У ученых также нет "ни малейшего представления" о его устойчивости к вакцинам.

Таким образом, штамм B 1.214 не классифицируется как "проблемная разновидность", в отличие от его южноафриканского, британского и бразильского родственников. Кроме того, даже нет уверенности в том, что бельгийский вариант не узурпировал свою "национальность". Его обнаружили в январе в Бельгии, но он вполне он мог прибыть из Африки к югу от Сахары с прилетевшими оттуда пассажирами.

Теги: #коронавирус #бельгия #штамм
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