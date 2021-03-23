До 31 марта продлен запрет регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Закарпатской области - ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Закарпатской области продлен до конца марта текущего года запрет регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Согласно информации на сайте ОГА, заслушав информацию докладчиков по вопросам повестки дня, региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

- запретить до 31 марта 2021г. осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, кроме транзитных перевозок и перевозок: легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет; служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции; пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении при наличии у них лабораторно подтвержденного отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не более чем за 48 часов до дня поездки.

Также комиссия решила оставить без изменений ранее согласованный областной государственной администрацией порядок функционирования в области пригородного железнодорожного транспорта.

"Решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС по перевозкам пассажиров продлится до 31 марта включительно! Следующее заседание запланировано на 30 марта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области вошли в "красную" карантинную зону эпидемиологической опасности распространения COVID-19.