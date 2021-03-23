События

14:29 23.03.2021

Деоккупация Крыма для Украины приоритет – Разумков на встрече с председателем Палаты депутатов Люксембурга

2 мин читать
Деоккупация Крыма для Украины приоритет – Разумков на встрече с председателем Палаты депутатов Люксембурга

Ситуация в оккупированном РФ Крыму в настоящее время ухудшается в различных аспектах жизнедеятельности, а деоккупация полуострова является приоритетом для Украины, сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с председателем Палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этгеном во вторник.

"Ситуация в Крыму продолжает ухудшаться во многих сферах жизнедеятельности: от милитаризации до нарушения прав человека и основополагающих свобод, а также … угроз экологической безопасности региона", - сказал Разумков.

Как сообщатся на сайте Верховной Рады, спикер отметил, что Украина высоко ценит то, что Люксембург последовательно поддерживает и является соавтором всех без исключения резолюций Генассамблеи ООН по украинскому вопросу в контексте российской вооруженной агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Разумков также отметил стремительное развитие в последнее время отношений между Украиной и Люксембургом. "Люксембург входит в десятку стран ЕС по объему инвестиций в Украину. За девять месяцев прошлого года поступило почти 1,2 млрд дол. США прямых инвестиций", - сказал он.

Спикер отметил, что Верховная Рада принимает решения, которые будут способствовать привлечению инвестиций. "В стенах украинского парламента был принят ряд законопроектов, чтобы привлечь дополнительные инвестиции из иностранных государств, надеюсь, и из Люксембурга", - сказал Разумков.

При этом председатель Верховной Рады подчеркнул, что Украине надо еще многое изменить, в том числе и на законодательном уровне, чтобы приблизиться к стандартам ЕС в различных сферах экономики.

Разумков также не обошел вопрос последствий завершения строительства газопровода "Северный поток-2". "К сожалению, мы хорошо знаем, чем заканчиваются подобные проекты, и как в один момент, так называемый, энергетический проект становится элементом давления", - сказал спикер, добавив, что "Северный поток-2" может стать таким элементом давления.

Он подчеркнул, что Украина является надежным транзитером российского газа в ЕС, но отметил при этом, что "к сожалению, мы не можем назвать Россию надежным энергопоставщиком".

По словам спикера Рады, Украина поддерживает председательство Люксембурга в Совете ООН по правам человека в 2022-2024 годах. Спикер украинского парламента пригласил делегацию Палаты депутатов посетить Украину с визитом.

"Надеюсь на дальнейшую поддержку Палатой депутатов Великого Герцогства усилий Украины, направленных на восстановление ее территориальной целостности в международно признанных границах", - сказал председатель парламента.

Как сообщалось, Разумков находится в Люксембурге с рабочим визитом.

Теги: #крым #разумков #люксембург
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 23.03.2021
Разумков пригласил делегацию Палаты депутатов Люксембурга посетить Украину

Разумков пригласил делегацию Палаты депутатов Люксембурга посетить Украину

21:03 22.03.2021
Прокуратура начала уголовное производство против 23 российских артистов, незаконно прибывших в Крым для выступлений

Прокуратура начала уголовное производство против 23 российских артистов, незаконно прибывших в Крым для выступлений

17:41 22.03.2021
Разумков о событиях у ОП: институции надо уважать, а не вымещать свое недовольство на стенах

Разумков о событиях у ОП: институции надо уважать, а не вымещать свое недовольство на стенах

13:49 22.03.2021
Разумков: Реформирование сферы безопасности согласно стандартам НАТО - приоритет для Украины

Разумков: Реформирование сферы безопасности согласно стандартам НАТО - приоритет для Украины

14:22 20.03.2021
Указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожен - МИД

Указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожен - МИД

13:59 19.03.2021
Украина и Литва считают важным сохранение санкций в связи со строительством "Северного потока-2" - Разумков

Украина и Литва считают важным сохранение санкций в связи со строительством "Северного потока-2" - Разумков

13:22 19.03.2021
Минреинтеграции инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарский язык в Википедии

Минреинтеграции инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарский язык в Википедии

00:12 19.03.2021
РФ развернула "машину" по противодействию Крымской платформе – Кулеба

РФ развернула "машину" по противодействию Крымской платформе – Кулеба

15:04 18.03.2021
Президент Литвы призвал к усилению санкций против РФ

Президент Литвы призвал к усилению санкций против РФ

02:19 18.03.2021
Правоохранители открыли уголовное производство по факту задержания внештатного корреспондента "Радио Свобода" во временно оккупированном Крыму

Правоохранители открыли уголовное производство по факту задержания внештатного корреспондента "Радио Свобода" во временно оккупированном Крыму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях

Суд во Франции закрыл т.н."Центр ДНР" в Марселе - Кулеба

В Киеве впервые установленный в метро дефибрилятор помог спасти жизнь пассажира

Новые правила въезда в Украину предусматривают обязательный негативный ПЦР-тест для иностранцев и самоизоляцию для украинцев – Госпогранслужба

Международная комиссия юристов в ООН призывает украинскую власть отменить приостановление полномочий главы Конституционного суда, заявляют в КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство украинцев поддерживает вступление в Евросоюз – опрос

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях

Дополнительные ограничения в связи с переходом Харьковщины в "оранжевую" зону вводиться не будут

Активиста, разбившего в Офисе президента стекло, посадили под домашний арест – Стерненко

Суд по "делу Шеремета" продолжил исследование доказательств дела, Антоненко доставлен на заседание

Джонсон обещает, что нынешние ограничения в связи с COVID-19 будут последними

Сейчас в украинских школах образовательный процесс ведется на 11 языках, а как предмет изучаются 32 языка – Минобразования

Вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону на данный момент не на повестке дня - Стефанишина

Суд во Франции закрыл т.н."Центр ДНР" в Марселе - Кулеба

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА