Деоккупация Крыма для Украины приоритет – Разумков на встрече с председателем Палаты депутатов Люксембурга

Ситуация в оккупированном РФ Крыму в настоящее время ухудшается в различных аспектах жизнедеятельности, а деоккупация полуострова является приоритетом для Украины, сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с председателем Палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этгеном во вторник.

"Ситуация в Крыму продолжает ухудшаться во многих сферах жизнедеятельности: от милитаризации до нарушения прав человека и основополагающих свобод, а также … угроз экологической безопасности региона", - сказал Разумков.

Как сообщатся на сайте Верховной Рады, спикер отметил, что Украина высоко ценит то, что Люксембург последовательно поддерживает и является соавтором всех без исключения резолюций Генассамблеи ООН по украинскому вопросу в контексте российской вооруженной агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Разумков также отметил стремительное развитие в последнее время отношений между Украиной и Люксембургом. "Люксембург входит в десятку стран ЕС по объему инвестиций в Украину. За девять месяцев прошлого года поступило почти 1,2 млрд дол. США прямых инвестиций", - сказал он.

Спикер отметил, что Верховная Рада принимает решения, которые будут способствовать привлечению инвестиций. "В стенах украинского парламента был принят ряд законопроектов, чтобы привлечь дополнительные инвестиции из иностранных государств, надеюсь, и из Люксембурга", - сказал Разумков.

При этом председатель Верховной Рады подчеркнул, что Украине надо еще многое изменить, в том числе и на законодательном уровне, чтобы приблизиться к стандартам ЕС в различных сферах экономики.

Разумков также не обошел вопрос последствий завершения строительства газопровода "Северный поток-2". "К сожалению, мы хорошо знаем, чем заканчиваются подобные проекты, и как в один момент, так называемый, энергетический проект становится элементом давления", - сказал спикер, добавив, что "Северный поток-2" может стать таким элементом давления.

Он подчеркнул, что Украина является надежным транзитером российского газа в ЕС, но отметил при этом, что "к сожалению, мы не можем назвать Россию надежным энергопоставщиком".

По словам спикера Рады, Украина поддерживает председательство Люксембурга в Совете ООН по правам человека в 2022-2024 годах. Спикер украинского парламента пригласил делегацию Палаты депутатов посетить Украину с визитом.

"Надеюсь на дальнейшую поддержку Палатой депутатов Великого Герцогства усилий Украины, направленных на восстановление ее территориальной целостности в международно признанных границах", - сказал председатель парламента.

Как сообщалось, Разумков находится в Люксембурге с рабочим визитом.