Вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону на данный момент не на повестке дня - Стефанишина

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону на данный момент находится не на повестке дня.

"Мы можем говорить о чем-либо, но в первую очередь мы говорим о присоединении Украины к Европейскому Союзу… Думаю, что сегодня этот вопрос не на повестке дня", - сказала Стефанишина в ходе онлайн-брифинга во вторник, отвечая на вопрос, может ли идти речь о присоединении Украины к Шенгенской зоне.

По ее словам, сегодня украинцы имеют достаточно преимуществ в рамках "безвиза", насколько это позволяет эпидемиологическая ситуация.