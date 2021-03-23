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14:09 23.03.2021

Вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону на данный момент не на повестке дня - Стефанишина

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Вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону на данный момент не на повестке дня - Стефанишина

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону на данный момент находится не на повестке дня.

"Мы можем говорить о чем-либо, но в первую очередь мы говорим о присоединении Украины к Европейскому Союзу… Думаю, что сегодня этот вопрос не на повестке дня", - сказала Стефанишина в ходе онлайн-брифинга во вторник, отвечая на вопрос, может ли идти речь о присоединении Украины к Шенгенской зоне.

По ее словам, сегодня украинцы имеют достаточно преимуществ в рамках "безвиза", насколько это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Теги: #стефанишина #шенген
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