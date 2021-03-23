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11:25 23.03.2021

Одному из организаторов акции у Офиса президента Украины объявлено подозрение – Нацполиция

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Одному из организаторов акции у Офиса президента Украины объявлено подозрение – Нацполиция

Следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса президента Украины, состоявшемуся в субботу, сообщается на странице Национальной полиции в Facebook.

В Нацполиции напомнили, что по этому факту расследуется уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее подозрение уже было объявлено уроженцу Винницкой области, который во время акции разбил окна в дверях административного здания.

"Действия лиц, нарушавших общественный порядок, квалифицированы как хулиганство. Правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников для привлечения их к ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 марта у здания Офиса президента проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, активисты нанесли красной краской надписи на фасаде здания ОП.

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП, открыто уголовное производство. За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОП проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей.

Теги: #офис_президента #акция #полиция #подозрение
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