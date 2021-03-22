Венецианская комиссия предоставила свое мнение о законопроектах в отношении Конституционного суда Украины

Венецианская комиссия (ВК) обнародовала мнение в отношении законопроекта о Конституционном процессе и альтернативном законопроекте о Конституционном суде Украины – в целом, есть много улучшений, но и есть недостатки, которые нужно исправить.

Мнение принято в рамках пленарного заседания ВК, которое состоялось 219-20 марта.

В заключительной части документа сказано, что ВК "приветствует отозвание президентом Зеленским законопроекта № 4288, что привело бы к прекращению полномочий всех судей Конституционного суда". "ВК также приветствует тот факт, что в настоящее время парламент рассматривает законопроект No4533 в отношении Конституционной процедуры, в котором учтены многие рекомендации Венецианской Комиссии, предоставленные в неотложном заключении по реформе Конституционного суда", - говорится во мнении.

В ВК констатировали, что законопроект №4533 "приносит много улучшений". "Это существенно меняет нынешние правила конституционного судопроизводства (Закон о Конституционном суде и Процедуре). Основные нововведения внесены в сферу конституционных жалоб, публичность и открытость конституционного производства, формирование сенатов и коллегий и распределение дел, доступ к материалам дела, дисциплинарную ответственность судей и внутреннее функционирование Конституционного суда. Эти изменения приветствуются", - считают в ВК.

В ВК отметили, что законопроект вводит Автоматизированную систему управления документами, которая предусматривает открытый доступ к материалам дела и используется для формирования сенатов, советов и назначения судей-докладчиков. "Судьи могут преодолеть возможную блокировку судьей-докладчиком или председателем в определении повестки дня суда", - отметили в ВК.

Кроме того, по мнению ВК законопроект также улучшит доступ заявителей к Суду различными способами (электронные жалобы и сообщения, срок устранения недостатков в жалобе, обеспечительные меры, возмещение расходов, компенсация за неоправданную задержку). "Это положительно, что понижен кворум, когда один или два судьи делают (само) отвод", - также думают в ВК.

Во Мнении говорится, что в соответствии с рекомендациями Срочного заключения по реформе Конституционного Суда, Венецианская комиссия приветствует, что решение сената об отмене какого-либо положения закона должно быть подтверждено Большой Палатой, и что Суд ограничен рамками обращения или жалобы. "В соответствии с рекомендациями Комиссии законопроект №4533 также рассматривает необходимость предоставления достаточных и последовательных аргументов в пользу решений Суда. Однако законопроект 4533 также имеет некоторые недостатки. Самое главное, что законопроект не содержит положений о новой системе конкурсного отбора судей с участием международного компонента, как это рекомендовано в срочном заключении. Хотя эта система назначений не требует включения в законопроект №4533, поправка к статье 11 Закона о Конституционном суде должна быть упразднена, а существующие вакансии в Конституционном суде должны быть заполнены только после улучшения системы назначений», - говорится в документе.

Подводя выше сказанное, Венецианская комиссия рекомендует внести следующие изменения в законопроект. "С точки зрения экономии процедуры - рассмотрение конституционных жалоб, в ходе которых сенат находит неконституционное положение закона, должно быть передано в Большую Палату, только если президент или парламент запрашивают такую передачу. Что касается дисциплинарного производства, то вместо исполнительной власти инициатива возбудить дисциплинарное производство должна быть передана в Национальное агентство по борьбе с коррупцией в пределах его компетенции", - считают в ВК.

Также в ВК отметили, что чтобы ввести в действие "дисциплинарную систему, за дисциплинарные проступки ниже порога "серьезного дисциплинарного проступка", должны быть введены другие санкции, такие как предупреждения, выговоры, снижение заработной платы и т. д. и эти санкции должны применяться простым большинством судей". "Непринятие дисциплинарных взысканий в течение шести месяцев не должны автоматически приводить к прекращению дисциплинарного производства", - говорится в рекомендациях.

Также Суд должен иметь возможность пересмотреть свое собственное решение в случае, если один из судейских голосов "за" это решение «был осужден в последней инстанции за получение взятки в связи с принятием этого решения".

В ВК констатировали, что в Украине "особая ситуация, которая сложилась после решения 13-r/2020 и может оправдать временное повышение требования о голосовании в Большой Палате". "Однако любое увеличение количества требуемых голосов должно быть процентным от числа фактически назначенных судей, а не фиксированным числом от всех 18 судей. Такое увеличение может быть оправдано только до тех пор, пока определенный процент судей не будет назначен по новой системе конкурсного отбора. Наконец, Конституционному суду должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение по пересмотренному законопроекту. Венецианская комиссия остается в распоряжении украинских властей для оказания дальнейшей помощи в этом вопросе", - сказано в документе.