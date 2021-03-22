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13:16 22.03.2021

Шмыгаль о высказываниях Байдена о Путине: Я поддерживаю такие формулировки

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Шмыгаль о высказываниях Байдена о Путине: Я поддерживаю такие формулировки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает высказывания президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина.

"Геополитическая ситуация пока не простая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно эмоциональными являются и настроения. Но ввиду того, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тыс. человек, я могу только сказать: я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете "Handelsblatt", отвечая на вопрос, считает ли он правильным утверждения Байдена, что Путин "убийца".

Премьер отметил, что его не удивила такая реакция президента США.

"Вспомните визит Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, как Россия относится к Европе и остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира, например, стран G7 к России", - подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #оценка #путин
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