Геращенко о задержании возле ОПУ: Правоохранители задержали провокатора, "а не обычного вандала – хулигана"

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что задержанный правоохранителями участник акции под Офисом президента Украины в субботу вечером является провокатором и виновным в хулиганстве.

"Гражданин, который бил стекла в дверях Офиса президента уже вчера, был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Доказательства его вандализма и хулиганства Вы можете увидеть на видео", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Видео разбития стекла в дверях здания ОП и фото задержанного Геращенко выложил в социальной сети.

Замминистра считает, что правоохранители задержали провокатора, "а не обычного вандала – хулигана".

"Я не понимаю, почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного?", – подчеркнул он, комментируя требования митингующих под зданием полиции, где находился задержанный.

"Для чего выпустить? Чтобы свести с ним счеты как с лицом, которое своими провокационными действиями исказил "мирный" характер протеста? Или для того чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия? Лично я считаю, что правильно ответ - второй. Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки", – подытожил Геращенко.

Как сообщалось, в субботу 20 марта, у ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

"Разбитое стекло, таблички на здании Офиса Президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты", – написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.

"Лица, нарушившие закон, которые крушили государственное имущество, за которое, кстати, были уплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности, и они возместят нанесенный ущерб через суд. Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не избежит ответственности!", – отметил замминистра.

Также он считает, что большинство митингующих не нарушали порядок.

"Лишь несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия", – подчеркнул замминистра.

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП, открыто уголовное производство. За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.