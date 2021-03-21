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08:43 21.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 122,7 млн, число жертв - 2,7 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 122,7 млн, число жертв - 2,7 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 122 млн 767 тыс. 150, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 709 тыс. 423, выздоровели более 98 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 782 тыс. 753 инфицированных COVID-19, зафиксировано 541 тыс. 914 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 950 тыс. 459 заболевших, из них умерли 292 тыс. 752 человека, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 599 тыс. 130, число скончавшихся - 159 тыс. 755, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 349,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 669 человек, Бразилии - 1 тыс. 371, Индии - 115.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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