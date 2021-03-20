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16:06 20.03.2021

Шмыгаль напомнил главе Бундестага Германии о геополитической угрозе "Северного потока-2"

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Шмыгаль напомнил главе Бундестага Германии о геополитической угрозе "Северного потока-2"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с президентом Бундестага, бывшим министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле подчеркнул, что Украина рассматривает "Северный поток-2" как геополитическую угрозу для всей Европы.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Украины, Шмыгаль и Шойбле обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества 19 марта в рамках рабочего визита правительственной команды в Германию.

"Денис Шмыгаль поблагодарил Вольфганга Шойбле и депутатов Бундестага за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также отметил, что Украина рассматривает "Северный поток-2" как геополитическую угрозу для всей Европы", - сказано в сообщении.

Кроме того, премьер-министр выразил надежду, что Германия будет выполнять активную роль в вопросе деоккупации Крыма, в частности в рамках новой инициативы "Крымская платформа".

Также Шмыгаль сообщил президенту Бундестага, что при активной поддержке немецких партнеров в Украине продолжается реформа децентрализации, которая, по его словам, уже доказала свою эффективность в части улучшения качества публичных услуг и их приближения к жителям территориальных громад.

Отмечается, что глава правительства Украины также поблагодарил депутатов Бундестага за прошлогоднее принятие резолюции о создании в Берлине Центра документации, посвященного истории национал-социалистической оккупации.

"Надеемся, что будет поддержана наша просьбу о строительстве отдельного памятника в память о миллионах украинцев, погибших во время Второй мировой войны", - отметил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #северный_поток_2 #бундестаг
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