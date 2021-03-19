В Киевской области открыли кафе, в котором будут работать люди с синдромом Дауна

Благотворительная организация "Перспектива 21.3" открыла в Броварах (Киевская обл.) кафе, в котором работу получат 19 молодых людей с синдромом Дауна, аутизмом и нарушениями интеллектуального развития.

Как сообщается в пресс-релизе благотворительной организации, в этом кафе молодые люди с нарушением интеллектуального развития будут работать в реальных условиях.

"Это поможет им адаптироваться к жизни после школы и получить необходимые профессиональные навыки для дальнейшего трудоустройства", - сообщается в пресс-релизе.

Кафе - это второй этап проекта "Перспектива 21.3", который направлен на поддержку трудоустройства, социальной и трудовой адаптации молодежи с нарушениями интеллектуального развития после выпуска из школы.

Ранее в рамках проекта Броварах была открыта "Голландская пекарня 21.3", где молодежь с нарушениями интеллектуального развития также проходит практику. Все практиканты - ученики и выпускники классов "Радость" на базе Школы-интерната №26 - образовательного этапа этого проекта.

Название кафе "21.3" выбрана неслучайно, ведь у людей с синдромом Дауна именно в 21 паре хромосом присутствует третья, дополнительная хромосома, поясняется в пресс-релизе. Дата открытия заведения приурочена ко всемирному Дню людей с синдромом Дауна, который отмечают тоже символично - 21.03.

Помещение, в котором открыли кафе, расположено в историческом здании и принадлежит ОАО "Укртелеком", которое предоставило его на привлекательных условиях.

По статистике в Украине ежегодно рождается в среднем 300 детей с синдромом Дауна. К началу 2020 года официальный показатель инвалидности вследствие синдрома Дауна у детей до 18 лет составил 4710 человек. По расчетам ВБО, "Даун Синдром" для возрастного периода 18-25 лет этот показатель равен 1680 человек. Официальный возраст для молодежи в Украине - с 18 до 35 лет, добавляет еще 2400 человек. В целом почти 9000 человек с инвалидностью обусловленная синдромом Дауна от рождения до 35 лет.