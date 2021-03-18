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16:36 18.03.2021

Верховный суд 13 апреля рассмотрит иск Тупицкого к президенту об отстранении от должности судьи КС

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Верховный суд 13 апреля рассмотрит иск Тупицкого к президенту об отстранении от должности судьи КС

Кассационный административный суд Верховного суда (КАС ВС) открыл производство по иску Александра Тупицкого о его отстранении от должности судьи Конституционного суда и назначил дело к рассмотрению на 13 апреля.

"17 марта Кассационный административный суд в составе Верховного суда вынес определение… по иску Александра Тупицкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании незаконным и недействительным Указа президента Украины от 26 февраля 2021 №79/2021 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины"… Верховный суд определил принять исковое заявление к рассмотрению, открыть производство по делу и назначить дело к рассмотрению в судебном заседании в 12:00 13 апреля 2021 года", - сообщает Верховный суд.

В сообщении суда отмечается, что иск Тупицкого поступил в Верховный суд 4 марта, но Суд оставил заявление без движения и предоставил истцу срок десять дней со дня получения этого постановления для устранения недочетов. 12 марта 2021 года от истца поступило ходатайство об устранении недочетов искового заявления, из содержания которого следует, что требования постановления суда выполнены.

В Верховном суде напоминают, что истец трижды обращался в КАС ВС с исковыми заявлениями, которыми обжаловал указы президента об отстранении его от должности судьи КС. Первый иск поступил 1 февраля 2021, которым обжаловано Указ от 29 декабря 2020 №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

Второй иск поступил 26 февраля 2021 года, но заявление было оставлено без движения в связи с окончанием срока обжалования, истцу был предоставлен срок для устранения недочетов.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

26 февраля Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля ещё на один месяц.

Теги: #тупицкий #верховный_суд
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