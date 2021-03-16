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20:04 16.03.2021

В СВР опровергли сообщение российской стороны о разоблачении операции украинских спецслужб в Крыму

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В СВР опровергли сообщение российской стороны о разоблачении операции украинских спецслужб в Крыму

Распространяемая информация о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма не соответствует действительности, сообщают в Службе внешней разведки Украины.

"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачения разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СВР в Facebook.

В Службе расценивают распространение такой информации, как пропагандистскую акцию накануне годовщины оккупации Крыма и "удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова".

"На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма", - добавили в СВР.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что в Крыму 10 марта задержан гражданин РФ Владислав Есипенко, собиравший по заданию украинской разведки информацию: он фотографировал и снимал места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения. В машине Есипенко нашли предмет "с внешними признаками самодельного взрывного устройства".

"Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", - заявили в ФСБ.

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил "Интерфаксу", что "на тот момент ему инкриминировалось преступление по ч.1 ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), что сейчас - не знаю". По словам адвоката, ему сообщили, что Есипенко якобы отказался от его услуг.

Ряд российских изданий также сообщает об украинском гражданстве Есипенко и что он является журналистом портала "Крым. Реалии" - проекта украинской службы "Радио Свобода".

В то же время "Крым. Реалии" в своих публикациях не называет Есипенко своим сотрудником. По данным издания, Есипенко является уроженцем Кривого Рога Днепропетровской области и был задержан вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко, с которой он 9 марта присутствовал на акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе.

"Крым. Реалии" со ссылкой на собственные источники сообщает, что Павленко и Есипенко задержали днем 10 марта на Ангарском перевале сотрудники ФСБ РФ в масках, однако впоследствии Павленко отвезли домой, где был проведен обыск, у нее изъяли технику и личные вещи. Есипенко увезли в неизвестном направлении и по состоянию на утро 12 марта стало известно, что он находится в изоляторе временного содержания Симферополя.

 

 

 

Теги: #крым #опровержение #свр
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