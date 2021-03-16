Более половины украинцев поддерживают введение санкций против Виктора Медведчука – опрос Центра Разумкова

Около 54% украинцев поддерживают введение санкций против народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), против их введения выступают около 21% жителей нашей страны, свидетельствуют результаты проведенного Центром Разумкова социологического исследования.

Согласно результатам исследования, 45% респондентов ответили, что хорошо знают о санкциях в отношении Виктора Медведчука, еще 41,5% - "кое-что слышали об этом", а 13% - что "впервые о них слышат".

При этом, среди всех опрошенных 54% поддерживают введение этих санкций (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса - 61%), не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.

Поддерживает санкции против Медведчука большинство (78%) жителей Западного региона (не поддерживают - 8% жителей этого региона), Центрального региона (соответственно 59% и 15%), относительное большинство жителей Южного региона (соответственно 44% и 23%), тогда как относительное большинство жителей Восточного региона эти санкции не поддерживают (соответственно 30% и 41%).

Оценки гражданами введения санкций против нардепа существенно зависят от их политических симпатий.

Так, поддерживает санкции в отношении Медведчука большинство представителей электората партии "Европейская солидарность" (соответственно 83% - за, и 7,5% - против), партии "Слуга народа" (соответственно 67% и 8%), ВО "Батькивщина" (соответственно 54% ​​и 18% ). Большинство представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддерживают эти санкции (соответственно 10% и 74%).

"63,5% опрошенных отмечают, что их отношение к Виктора Медведчука после введения этих санкций не изменилось, 20% - что оно ухудшилось, а 5% - что оно улучшилось. 51,5% опрошенных ответили, что их отношение к Владимира Зеленского после введения этих санкций не изменилось, 21% - что оно улучшилось, а 17% - что оно ухудшилось", - отмечают социологи.

Они подчеркивают, что среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 21% отвечают, что их отношение к В. Медведчуку с введением этих санкций улучшилось, 7% - что оно ухудшилось, 60% - что оно не изменилось.

Среди представителей электората партии "Слуга народа" - соответственно 3%, 37% и 49%, партии "Европейская солидарность" - соответственно 2%, 25% и 65%, ВО "Батькивщина" - соответственно 3%, 22% и 65%.

Среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 3% отвечают, что их отношение к В. Зеленскому после введения этих санкций улучшилось, 57% - что оно ухудшилось, 30,5% - что оно не изменилось, партии "Слуга народа" - соответственно 45%, 7,5% и 42%, партии "Европейская солидарность" - соответственно 19%, 10% и 64,5%, ВО "Батькивщина" - соответственно 23%, 11% и 57%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и оброны Украины (СНБО) 19 февраля ввел персональные санкций против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие.