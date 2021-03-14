В Молдове сократился суточный прирост новых заражений COVID-19

В Молдове зарегистрировано 753 новых случая заражения коронавирусом за один день, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В воскресенье (...) 753 результата тестов (на коронавирус) оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 204 тыс. 463", - отмечается в сообщении.

В субботу сообщалось о 1 тыс. 801 заболевшем.

Из медицинских учреждений в воскресенье были выписаны 983 пациента, вылечившиеся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 178 тыс. 322 человека.

Также сообщается о смерти еще 36 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 4 тыс. 330 человек.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 21 тыс. 811 человек. Госпитализированы 4 тыс. 217 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 336 находятся в крайне тяжелом состоянии, 67 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 10 тыс. 397 человека с легкой и средней формой COVID-19, а 19 тыс. 058 человек находятся под наблюдением на дому", - отмечается в сообщении.

Со второй половины февраля в Молдове резко увеличилось число новых случаев заражения COVID-19. Самое большое количество - 1 тыс. 896 случаев было зарегистрировано в четверг, 11 марта. В пятницу, 12 марта, зарегистрировано рекордное количество скончавшихся - 38 человек. Количество активных случаев COVID-19 за полтора месяца увеличилось более, чем в три раза - с 6 тыс. в начале февраля до 22 тыс. 13 марта.

Накануне Высший совет безопасности (ВСБ) Молдовы рекомендовал правительству и парламенту объявить сроком на две недели чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Как заявила президент республики Майя Санду после заседания ВСБ, в течение трех дней правительство должно обратиться к парламенту по этому поводу, а также представить ограничительные меры на период чрезвычайного положения и категории граждан, для которых вводятся ограничения.