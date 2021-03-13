Астронавты NASA вышли в открытый космос для монтажных работ

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу вышли в открытое космическое пространство с борта Международной космической станции (МКС) для проведения ремонтно-монтажных работ, сообщило NASA .

Выход начался в 08:14 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. Он продлится около 6,5 часов.

Астронавтам предстоит провести новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения, подключить кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus, что не удалось сделать в ходе выхода в открытый космос 28 февраля из-за механических проблем, и заменить кабель любительской радиостанции.

Кроме того, они должны будут заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity, смонтировать подпорку на тепловую крышку шлюза Quest, чтобы предотвратить ее "выдувание" остаточной атмосферой при открытии люка, а также провести кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции.

Это уже четвертый в текущем году выход членов экипажа за борт МКС и 237-й в истории станции.