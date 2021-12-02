Астронавты NASA выйдут в открытый космос с борта МКС для замены неисправной антенны

Двое американских астронавтов в четверг выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены на ее поверхности вышедшей из строя антенны, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход астронавтов NASA Тома Маршберн и Кайлы Бэррон начнется в 07:10 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. Предполагается, что он продлится около 6,5 часов.

Первоначально он планировался еще во вторник, однако был перенесен NASA из-за угрозы возможного пролета вблизи МКС космического мусора. Впоследствии после анализа траектории орбиты космического мусора агентство сообщило, что он не представляет никакого риска для работы астронавтов за бортом станции.

В ходе выхода астронавтам NASA предстоит демонтировать неисправную антенну S-диапазона на опорном сегменте P1 фермы МКС, которая недавно потеряла способность передавать на Землю сигналы через ретрансляционную спутниковую систему NASA. Они заменят ее на запасную, которая хранится на внешней стороне станции.

Хотя МКС располагает другими системами в низкоскоростном S-диапазоне для обеспечения голосовой связи и передачи данных, а также системой в высокоскоростном Ku-диапазоне для ретрансляции видео, NASA приняло решение провести замену антенны, чтобы обеспечить резервные каналы.

Для проведения работ и перемещения вдоль станции Маршберн и Бэррон будут использовать роботизированную руку-манипулятор Canadarm-2. Ею c борта МКС будет управлять астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Это будет уже пятый выход в открытый космос для Маршберна и первый для Бэррон.

За более чем 20-летнюю историю МКС 249 человек из 19 стран мира осуществили выход в космический вакуум с ее борта.

В настоящее время на станции находится семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай, а также прибывшие 12 ноября на корабле Crew Dragon-3 компании SpaceX астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт ESA немец Маттиас Маурер. Предполагается, что экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.