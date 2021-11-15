NASA откладывает высадку астронавтов на Луну

Генеральная инспекция Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) считает, что придется перенести дату высадки астронавтов на Луне, а также предваряющих ее миссий, говорится в докладе инспекции.

"Учитывая время, которое потребуется на разработку и прохождение испытаний в полном объеме HLS (космического корабля для высадки астронавтов на Луну - ИФ) и новых скафандров, мы считаем, что миссия по высадке астронавтов на Луну, которая согласно графику NASA намечена на конец 2024 года, будет перенесена на несколько лет вперед", - говорится в докладе инспекции.

По данным инспекции, также сдвинутся даты и других миссий программы "Артемида", первой - беспилотной, в рамках которой космический корабль выйдет на орбиту Луны и вернется на Землю, и второй - пилотируемой, в ходе которой корабль с экипажем на борту выйдет на лунную орбиту, после чего вернется обратно на Землю.

"Теперь, когда составляющие миссии "Артемида-1" интегрируются и тестируются в космическом центре имени Кеннеди, по нашим оценкам, NASA будет готово к ее запуску к лету 2022 года, а не к ноябрю 2021 года, как ранее планировалось", - говорится в сообщении.

"Кроме того, несмотря на то, что начало миссии "Артемида-2" было намечено на конец 2023 года, мы прогнозируем, что она будет отложена как минимум до середины 2024 года из-за подготовки к повторному использованию корабля Orion, который будет задействован в первой миссии", - отмечается в докладе.

Также в докладе говорится, что у NASA нет информации о точной стоимости осуществления программы, однако управление намерено потратить на нее около $93 млрд до 2025 налогового года. Управлению придется искать новые пути, чтобы насколько возможно снизить затраты на разработку подсистем, а также космического корабля Orion и ракеты-носителя Space Launch System, иначе программу в ее настоящем виде придется пересмотреть.

Программа "Артемида" была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - спустя 55 лет вернуть человека на лунную поверхность в 2024 году. Кроме того, планируется строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.