События

20:36 02.12.2021

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после замены неисправной антенны

2 мин читать
Астронавты NASA вернулись на борт МКС после замены неисправной антенны

Двое американских астронавтов в четверг после многочасового выхода в открытый космос вернулись на борт Международной космической станции (МКС), совершив успешную замену вышедшей из строя антенны, сообщило NASA.

Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон демонтировали неисправную антенну S-диапазона на опорном сегменте P1 фермы МКС, которая в сентябре потеряла способность передавать на Землю сигналы через ретрансляционную спутниковую систему NASA, и заменили ее на запасную, которая хранилась на внешней стороне станции.

"Новая антенна работает в штатном режиме", - сообщили в NASA.

Выход астронавтов NASA начался в 06:15 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. Он продолжался более шести часов.

Хотя МКС располагала другими системами в низкоскоростном S-диапазоне для обеспечения голосовой связи и передачи данных, а также системой в высокоскоростном Ku-диапазоне для ретрансляции видео, NASA решило провести замену антенны, чтобы обеспечить резервные каналы.

Для проведения работ и перемещения вдоль станции Маршберн и Бэррон использовали роботизированную руку-манипулятор Canadarm-2. Ею c борта МКС управлял астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Это уже пятый выход в открытый космос для Маршберна и первый для Бэррон.

За более чем 20-летнюю историю МКС уже 249 человек из 19 стран осуществили выход в космический вакуум с ее борта.

В настоящее время на станции находится семь человек, в том числе астронавт NASA Марк Ванде Хай, а также прибывшие 12 ноября на корабле Crew Dragon-3 компании SpaceX астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон, астронавт ESA немец Маттиас Маурер и двое российских космонавтов Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Предполагается, что экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Теги: #мкс #сша #астронавты #возвращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:08 02.12.2021
Развитие Китаем гиперзвукового оружия усиливает напряженность в регионе - глава Пентагона

Развитие Китаем гиперзвукового оружия усиливает напряженность в регионе - глава Пентагона

19:59 02.12.2021
Apple предупредила поставщиков об ослаблении спроса на iPhone в преддверии праздников - СМИ

Apple предупредила поставщиков об ослаблении спроса на iPhone в преддверии праздников - СМИ

19:12 02.12.2021
США - за диалог с Россией, о возможных контактах Путина и Байдена объявлять рано - Белый дом

США - за диалог с Россией, о возможных контактах Путина и Байдена объявлять рано - Белый дом

18:13 02.12.2021
Сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко попал под американские санкции

Сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко попал под американские санкции

11:16 02.12.2021
Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

08:04 02.12.2021
США дали понять, что не будут колебаться при необходимости применять ограничения против России

США дали понять, что не будут колебаться при необходимости применять ограничения против России

06:48 02.12.2021
Астронавты NASA выйдут в открытый космос с борта МКС для замены неисправной антенны

Астронавты NASA выйдут в открытый космос с борта МКС для замены неисправной антенны

02:56 02.12.2021
Соблюдение Минских соглашений могло бы решить проблему Донбасса

Соблюдение Минских соглашений могло бы решить проблему Донбасса

02:12 02.12.2021
Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию вокруг Украины, в Армении и Азербайджане

Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию вокруг Украины, в Армении и Азербайджане

00:15 02.12.2021
В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном"

В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСК Рады по вопросам расследования смерти нардепа Полякова будет просить мобильных операторов предоставить трекинг номеров фигурантов дела – нардеп Качура

В Харькове в подвале жилого дома нашли снаряд времен Второй мировой - полиция

Глава МИД Азербайджана обвиняет Армению в невыполнении обязательств по нормализации конфликта вокруг Карабаха

Более 180 человек и 26 организаций Беларуси занесены в санкционные списки ЕС

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

"Белавиа" попала под санкции ЕС

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА