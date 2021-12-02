Астронавты NASA вернулись на борт МКС после замены неисправной антенны

Двое американских астронавтов в четверг после многочасового выхода в открытый космос вернулись на борт Международной космической станции (МКС), совершив успешную замену вышедшей из строя антенны, сообщило NASA.

Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон демонтировали неисправную антенну S-диапазона на опорном сегменте P1 фермы МКС, которая в сентябре потеряла способность передавать на Землю сигналы через ретрансляционную спутниковую систему NASA, и заменили ее на запасную, которая хранилась на внешней стороне станции.

"Новая антенна работает в штатном режиме", - сообщили в NASA.

Выход астронавтов NASA начался в 06:15 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. Он продолжался более шести часов.

Хотя МКС располагала другими системами в низкоскоростном S-диапазоне для обеспечения голосовой связи и передачи данных, а также системой в высокоскоростном Ku-диапазоне для ретрансляции видео, NASA решило провести замену антенны, чтобы обеспечить резервные каналы.

Для проведения работ и перемещения вдоль станции Маршберн и Бэррон использовали роботизированную руку-манипулятор Canadarm-2. Ею c борта МКС управлял астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Это уже пятый выход в открытый космос для Маршберна и первый для Бэррон.

За более чем 20-летнюю историю МКС уже 249 человек из 19 стран осуществили выход в космический вакуум с ее борта.

В настоящее время на станции находится семь человек, в том числе астронавт NASA Марк Ванде Хай, а также прибывшие 12 ноября на корабле Crew Dragon-3 компании SpaceX астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон, астронавт ESA немец Маттиас Маурер и двое российских космонавтов Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Предполагается, что экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.