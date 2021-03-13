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15:54 13.03.2021

Мэр Львова предложит перевести с 16 марта на дистанционную форму обучения 5-11 классы

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Мэр Львова предложит перевести с 16 марта на дистанционную форму обучения 5-11 классы

Со вторника, 16 марта, во Львове могут перевести на дистанционную форму обучения школьников 5-11 классов, сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник. Учителям предлагаю использовать этот день для организации этого процесса", - написал Садовый в Телеграм-канале в субботу.

"Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Младшие классы останутся в школе, потому что часто родители не имеют с кем оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время делать людям еще больше проблем", - добавил он.

Мэр подчеркнул, что во Львовской области продолжает расти количество положительных тестов на Covid-19 и госпитализаций, а болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем в прошлом году.

Теги: #львов #дистанционное_обучение #школы
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