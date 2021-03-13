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15:15 13.03.2021

Арахамия возглавил политсовет партии "Слуга народа"

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Арахамия возглавил политсовет партии "Слуга народа"

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия возглавил политический совет одноименной партии, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук на своей странице в соцсети Фейсбук.

 

"Только что на первом заседании новосозданного политсовета "Слуги народа" избрали председателем политсовета Давида Арахамию", - сообщила Кравчук.

Также, по ее информации, избрали четырех заместителей главы политсовета, которыми стали Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук, а секретарем - Анатолий Остапенко.

Кравчук проинформировала, что еще 8 заместителей будут избраны на следующих заседаниях. В политсовет войдут 73 члена партии "Слуга народа".

Теги: #арахамия #слуга_народа #политсовет
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