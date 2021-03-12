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19:34 12.03.2021

Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

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Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с новоназначенным верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньгинств Кайратом Абдрахмановым.

"Цель встречи - обсуждение текущего состояния соблюдения прав национальных меньшинств в контексте образовательной и языковой реформ и соблюдения прав национальных меньшинств и коренных народов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма", - написала Денисова в Телеграм-канале.

Омбудсмен сообщила Абдрахманову, что во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей отменили государственный статус украинского языка, а документы, которые были оформлены на украинском языке, будут действительны до 1 марта 2023 года.

"Требование официального перевода приведет к трудностям получения жителями оккупированных территорий социальных и других услуг. Фактически, действия оккупационных администраций приводят к тому, что на тех территориях украинский язык будет отсутствовать", - подчеркнула Денисова.

"Это же касается и временно оккупированного Крыма. Обучение на украинском языке за годы оккупации сократилось в 50 раз - на сегодня это 249 учеников, а на крымскотатарском языке обучаются всего 3% (6400 учащихся) от общего количества школьников в Автономной республике Крым", - добавила она.

Кроме того, на оккупированных территориях продолжаются преследования граждан Украины с проукраинскими взглядами.

"На сегодня в незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находятся 268 наших сограждан, а 114 граждан Украины пока незаконно удерживаются в местах несвободы на территории Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму. Большинство из них, а именно 78 - имеют крымскотатарскую национальность", - рассказала Денисова.

Отдельно был обговорен вопрос соблюдения прав нацменьшинств в контексте образовательной и языковой реформ. Омбудсмен подчеркнула, что для национальных меньшинств Украины обученик на соответствующем языке осуществляется на этапе получения дошкольного и начального образования, а для коренных народов Украины - на этапе получения дошкольного и общего среднего образования.

Стороны обсудили соблюдение прав и свобод представителей ромского нацменьшинства.

"Также пригласила верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств принять участие в конце мая этого года в Форуме омбудсменов, где мои коллеги поделятся положительным опытом решения вопросов обеспечения прав национальных меньшинств, в том числе ромов. Господин Кайрат выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству, чтобы совместными усилиями предотвращать напряжение в отношениях и конфликты в межэтническом общении, а также охотно принять участие в упомянутом Форуме омбудсменов", - подчеркнула Денисова.

 

Теги: #обсе #нацменьшинства #права
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