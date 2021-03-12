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17:23 12.03.2021

Зеленский продлил до августа соглашение с Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы рейса MH17

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Зеленский продлил до августа соглашение с Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы рейса MH17

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2021 года срока действия межгосударственного соглашения о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года.

Как сообщается на сайте главы государства в пятницу, соответствующее соглашение Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года по инициативе президента.

Соглашением от 28 июля 2014 года была образована многонациональная Международная миссия защиты расследования катастрофы самолета Malaysian Airlines рейса MH17, которая произошла 17 июля того же года. Основной задачей миссии является содействие сбору останков, проведению расследования, а также осуществления других видов деятельности, которые могут быть согласованы между сторонами.

Соглашение было заключено сроком на один год, ее действие продолжали несколько раз.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #расследование #mh17 #закон
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