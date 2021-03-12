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13:11 12.03.2021

В Киеве за сутки выявили 896 зараженных коронавирусом, заполненность коек в столичных COVID-больницах 57%

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В Киеве за сутки выявили 896 зараженных коронавирусом, заполненность коек в столичных COVID-больницах 57%

В течение суток 11 марта в столице зафиксировали 896 случаев заражения коронавирусом, умерли 23 человека, в столичных COVID-больницах находится самое большое за все время пандемии количество пациентов, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в пятницу.

"В Киеве в течение последних двух недель количество больных коронавирусом, к сожалению, не уменьшается. 896 инфицированных обнаружили в городе прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии в столице 2 857 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 144 910", - цитирует Кличко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что за последние сутки заболели 505 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 22 девочки от двух до 17 лет. Также болезнь обнаружили у 350 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 19 мальчиков от четырех до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 188, Печерском - 94 и в Дарницком районе - 91 случай.

Выздоровели за сутки в Киеве 428 человек. За все время пандемии коронавирус победили уже 97 648 жителей столицы.

В столичные больницы прошедшие сутки госпитализировали 129 пациентов. С подозрением на коронавирус - 292 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах столицы - наибольшее количество больных коронавирус от начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция", - отметил столичный мэр.

Он уточнил, что сейчас в киевских COVID-больницах заполнено уже 57% коек.

"Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2548 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 1689 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1978 человек. Аппаратами ИВЛ - 38 больных", - подчеркнул Кличко.

Столичный мэр напомнил, что для приема больных коронавирусом пациентов Киев подготовил почти 5100 коек в 29 медучреждениях.

"Из них подачей кислорода оборудованы более 3760 коек. В частности, почти 2700 - централизованной подачей. Кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева пока - 1075. Напомню увеличение количества коек с подачей кислорода город выделил почти 30 млн гривен. Это - средства на капитальный ремонт систем киснепостачання. Еще около 7,5 млн потратили на закупку кислородных концентраторов", - заявил городской голова Киева.

Он добавил, что в столице также продолжает расти количество больных гриппом и ОРВИ.

"По данным "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 18 тысяч больных. Это на 20 процентов больше по сравнению с предыдущей неделей", - подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что заболели более 10,7 тысяч взрослых и более 7 тысяч детей. Половина больных детей - школьного возраста. В медучреждения госпитализированы 719 больных, в частности, 37 детей.

"Еще раз призываю всех предохраняться. Соблюдать элементарные правила. И при первых признаках болезни обращаться к врачам", - резюмировал Кличко.

Теги: #киев #коронавирус
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