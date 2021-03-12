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10:43 12.03.2021

Отстраненный заместитель Кличко Поворозник возвращается к исполнению служебных обязанностей

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Отстраненный заместитель Кличко Поворозник возвращается к исполнению служебных обязанностей

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, который был отстранен от исполнения служебных обязанностей около года назад из-за фигурирования в уголовном производстве по факту взяточничества, возвращается к работе.

Соответствующее заявление Поворозник сделал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Друзья! Возвращаюсь. Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей. Я благодарен семье, друзьям и коллегам за поддержку! Вызовов много - и пандемия, и ее последствия для экономики города, и работа над обновлением инфраструктуры столицы, и многие другие. Я готов к работе", - отметил Поворозник.

Как сообщалось, 14 апреля 2020 года появилась информация о том, что в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем главы КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Позже мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) на Валентина Мондриевского.

В ответ на это, Поворозник заявил, что информация о получении им взятки и его аресте не соответствует действительности, никакие подозрения ему выдвинуты не были и что он действительно вызван на допрос в качестве свидетеля.

 

Теги: #поворозник #кгга #возвращение
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