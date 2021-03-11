Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 14 областях Украины

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 14 областях, следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в четверг.

Согласно им, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, где превышен уровень госпитализаций и коэффициент выявления случаев, входят в "красную" зону по COVID-19.

Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области и Киев входят в "оранжевую".

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.