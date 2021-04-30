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10:01 30.04.2021

Киевская и Николаевская области вскоре перейдут в "желтую" зону – Ляшко

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Киевская и Николаевская области вскоре перейдут в "желтую" зону – Ляшко

Киевская и Николаевская области вскоре будут переведены из "красной" в "желтую" зону эпидопасности, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Сегодня Минздрав готовит представление в Госкомиссию по ТЭБ и ЧС о выходе из "красного" уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в "желтый" уровень эпидопасности. Таким образом, с 1 мая в Украине будет семь областей, где установлен "красный" уровень эпидопасности", - сказал он.

Ляшко добавил, что в то же время ни в одной области уровень загруженности коек с кислородом не превышает установленного правительством показателя (65%).

Теги: #области #зоны
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