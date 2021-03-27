Минздрав Украины исключил три области из "красной" зоны по распространению Covid-19

Министерство здравоохранения Украины сократило количество регионов, находящихся в "красной" зоне эпидемиологической опасности, до 10. Обновленный список обнародован на сайте министерства.

Из обнародованного утром в субботу списка исключены Ровенская, Черкасская и Черниговская области, которые перенесены в "оранжевую" зону.

Таким образом, в "красной" зоне в Украине остаются г. Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В "оранжевую" зону включены Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "желтой" зоне по-прежнему остается только Херсонская область, "зеленых" зон нет.