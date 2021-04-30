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13:09 30.04.2021

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Киевской и Николаевской областях с 1 мая

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Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Киевской и Николаевской областях с 1 мая

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отменила "красный" уровень эпидемиологической опасности в Киевской и Николаевской областях с 1 мая.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Государственная комиссия решила отменить с 00.00 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале в пятницу.

 

Теги: #области #зоны
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