Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Киевской и Николаевской областях с 1 мая

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отменила "красный" уровень эпидемиологической опасности в Киевской и Николаевской областях с 1 мая.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Государственная комиссия решила отменить с 00.00 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале в пятницу.