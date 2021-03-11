События

10:46 11.03.2021

Монич переизбран главой Совета судей Украины

1 мин читать
Монич переизбран главой Совета судей Украины

Главой Совета судей Украины переизбран судья 7-го административного суда Богдан Монич.

"Вчера после оглашения результатов (голосования по обновленному составу Совета судей - ИФ) Совет судей собрался на свое первое организационное заседание: был избран глава Совета судей, заместитель главы Совета судей и секретарь совета судей. Главой Совета судей был избран я, заместителем главы Совета судей – судья Хозяйственного суда Киева Оксана Марченко", - сказал Монич в четверг в ходе третьего дня работы XVIII очередного съезда судей.

Делегаты съезда в четверг изберут еще трех членов Совета судей.

Теги: #совет_судей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:54 03.09.2019
Совет судей Украины созвал внеочередной съезд судей

Совет судей Украины созвал внеочередной съезд судей

17:14 06.01.2016
Судебная реформа должна соответствовать европейским стандартам

Судебная реформа должна соответствовать европейским стандартам

14:31 25.09.2014
Председательствующей на внеочередном съезде Совета судей Украины избрана судья Донецкого апелляционного суда

Председательствующей на внеочередном съезде Совета судей Украины избрана судья Донецкого апелляционного суда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 14 областях Украины

В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

Ермак: Соблюдение режима прекращения огня - принципиальное условие для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах

ГБР сообщило о подозрении экс-главе инженерной службы воинской части по делу о гибели троих военнослужащих в зоне ООС

СММ ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Венгрия зафиксировала рекордно высокое число заражений COVID-19 за сутки

В Киеве за сутки выявлены 853 новых случая Covid-19 – Кличко

Израиль разрешил рейсы в Киев из аэропорта Бен-Гурион

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 14 областях Украины

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 118 млн, умерло 2,61 млн

В Киеве задержали организованную группу наркоторговцев

МОН работает над введением курсов по медиаграмотности в базовые образовательные программы

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

ОАСК открыл производство по иску Минюста о запрете "Партии Шария"

Депутат предлагает распределять остатки ковидной вакцины через приложение "Дия" между всеми желающими

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА