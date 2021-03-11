Монич переизбран главой Совета судей Украины

Главой Совета судей Украины переизбран судья 7-го административного суда Богдан Монич.

"Вчера после оглашения результатов (голосования по обновленному составу Совета судей - ИФ) Совет судей собрался на свое первое организационное заседание: был избран глава Совета судей, заместитель главы Совета судей и секретарь совета судей. Главой Совета судей был избран я, заместителем главы Совета судей – судья Хозяйственного суда Киева Оксана Марченко", - сказал Монич в четверг в ходе третьего дня работы XVIII очередного съезда судей.

Делегаты съезда в четверг изберут еще трех членов Совета судей.