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10:40 21.09.2021

Совет судей целенаправленно затягивает формирование Этического совета - DEJURE

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Совет судей целенаправленно затягивает формирование Этического совета - DEJURE

Совет судей целенаправленно затягивает формирование Этического совета и ставит под угрозу судебную реформу в Украине, считают в организации DEJURE.

"Несмотря на положения закона об очищении ВСП (Высшего совета правосудия - ИФ), где Совету судей отводилось время до 13 сентября на делегирование своих кандидатов в Этический совет, который очищает ВСП, утром 21 сентября Совет судей принял Положение об отборе кандидатов для делегирования в Этический совет по квоте судей и отвел месяц для подачи документов кандидатами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте DEJURE во вторник.

Как отмечается в пресс-релизе, согласно голосованию Совета судей, кандидаты имеют право на подачу документов с 22 сентября по 21 октября 2021 года включительно. За Положение и сроки подачи документов проголосовали все присутствующие - 27 членов Совета судей.

"Закон не требует от Совета судей принимать любые положения. Совет судей еще в августе должен был решить, как делегировали судей в Этический совет. Вместо этого он делал вид, что формирование Этического совета его не касается. Теперь же, когда все сроки пропущены, Совет судей еще весь октябрь будет ждать кандидатуры, а затем снова сможет провалить голосование. Такие действия являются ничем иным, как элементарным затягиванием времени, направленным исключительно на то, чтобы не допустить очистки ВСП от нечестных членов и гарантировать, что именно неочищенный ВСП сформирует новую ВККС. Ответственность за затягивание и вероятный срыв судебной реформы несет лично глава Совета судей Богдан Монич", - отмечает менеджер по адвокации DEJURE Степан Берко.

Также отмечается, что на заседании 13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из четырех кандидатов, изъявивших желание стать членами Этического совета, призванного очистить Высший совет правосудия.

Теги: #совет_судей #реформа #суд #dejure
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