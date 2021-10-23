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11:09 23.10.2021

Совет судей проводит заседание по включению кандидатов в Этический совет

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Совет судей проводит заседание по включению кандидатов в Этический совет

Заседание Совета судей Украины, на котором рассматриваются предложения по кандидатам в состав Этического совета по квоте Совета судей, проходит в Киеве в субботу.

Как сообщается на странице пресс-службы Совета судей Украины в Фейсбуке, началось заседание по вопросу включения кандидатов в Первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины.

По информации пресс-службы, в Совет судей поступили документы от следующих кандидатов: судьи Верховного суда в Кассационном хозяйственном суде Анны Вронской, судьи Верховного суда в Кассационном уголовном суде Льва Кишакевича, судьи Высшего хозяйственного суда Александра Короткевича, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Виктора Панкулича, судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимира Сиверина, судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Сергея Сотникова, судьи Киевского апелляционного суда Юрия Трясуна, судьи Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяны Чумаченко.

"На заседании присутствуют 28 членов Совета судей Украины, шесть кандидатов в Этический совет присутствуют в зале. Владимир Сиверин и Татьяна Чумаченко будут представлять себя через видеоконференцию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Трансляция заседания ведется на ютюб-канале пресс-службы Совета судей.

Как сообщалось, на заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов Высшего совета правосудия (ВСП). После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

Согласно абзацу 6 пункта 23-1 заключительных и переходных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП" №1635-ІХ от 14 июля 2021 года, субъект формирования Этического совета подает председателю ВСП список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения председателя ВСП.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, что вызвало беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки очищения судебной системы.

Зеленский 8 июля применил право вето к принятому в конце июня парламентом соответствующему законопроекту №3711-д, восстанавливающему работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а уже 13 июля Верховная Рада повторно приняла закон, согласившись с предложениями президента. Основное предложение президента к законопроекту о возобновлении работы ВККС касалось уточнений о принятии решения конкурсной комиссией по отбору ее членов при участии международных экспертов. Согласно закону, решение будет приниматься четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали как минимум два представителя от международных организаций. В соответствии с законом, ВККС считается полномочной в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум, шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Парламент также проголосовал за законопроект №5068, который вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия", касающиеся создания Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

В первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями. Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

1 октября послы стран "Большой семерки" (G7) заявили о поддержке процесса всесторонней судебной реформы в Украине и призвали Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП.

Теги: #совет_судей #этический_совет #заседание
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