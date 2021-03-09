Зеленский планирует в текущем году посетить Вильнюс для участия в конференции по вопросам реформ в Украине – Жовква

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в 2021 году посетить литовскую столицу для участия в конференции по вопросам реформ в Украине, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Мы надеемся, что конференция состоится в этом году. Украинское правительство и офис президента уже работают над этим. Глава государства с удовольствием приедет в Литву, чтобы обсудить прогресс в украинских реформах и поддержку Украине со стороны европейских партнеров", - цитирует слова Жовквы из интервью литовскому отделению ведущего информационного агентства балтийского региона "Балтийская служба новостей" (BNS) пресс-служба президента во вторник.

Он также отметил, что в настоящее время "продолжается подготовка четвертой конференции по вопросам реформ в Украине, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена с 2020-го на 2021 год.

По словам Жовквы, "за последние полтора года Украина демонстрировала значительный прогресс в реформах, в частности, недавно президент Европейского совета Шарль Мишель отметил усилия Владимира Зеленского в судебной и банковской реформах, а также в агропромышленном секторе.

"Мы рассчитываем на справедливую оценку процесса. И мы рассчитываем на помощь Украине продолжить этот путь реформ", - подчеркнул Жовква.

Заместитель руководителя Офиса президента также акцентировал внимание на процессе евроатлантической интеграции Украины.

Он напомнил, что Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями и ставит вопрос о предоставлении плана действий по членству в Альянсе.

"Мы понимаем, что должны сделать "домашнее задание", включая реформы в сфере безопасности и военном секторе Украины. Мы работаем над этим", - сказал Жовква.

Также она заверил, что сейчас проводится работа по углублению интеграции Украины с Европейским Союзом.

"Многое зависит от Украины, но не все. Мы будем работать над своим "домашним заданием", но мы действительно рассчитываем на поддержку Брюсселя и государств - членов ЕС. И здесь, кстати, роль Литвы очень важна, потому что я надеюсь, что Литва имеет единогласную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО", - отметил замглавы ОП.

Он добавил, что Литовская Республика - не просто стратегический партнер для Украины, а "стратегический друг и брат", и обе страны имеют большой потенциал сотрудничества.