Аваков и посол Италии в Украине обсудили шаги по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и посол Итальянской Республики Пьер Франческо Дзадзо в ходе встречи обсудили активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, по словам посла, являясь одним из ведущих торгово-экономических партнеров Украины среди других государств-членов ЕС, Италия могла бы играть более активную роль в реализации важных инвестиционных проектов с целью более тесной экономической интеграции Украины с Евросоюзом.

В ходе встречи было отмечено, что в ближайшее время важно подписать обновленное Межправительственное соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций.

Также стороны положительно оценили недавнее подписание меморандума о взаимопонимании между "Укрзализныцей" и АО "Ferrovie Dello Stato Italiane S.P.A" - государственной компанией Италии, которая аботает в области инфраструктуры и услуг железнодорожной сети.

В свою очередь Аваков сообщил послу о намерении Украины существенно усилить взаимодействие с итальянской стороной в борьбе с преступностью, чему будет способствовать подписание проекта межправительственного Соглашения о полицейском сотрудничестве, что находится на финальной стадии проработки.

"Кроме того, Украина и Италия констатируют успешное выполнение Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене удостоверений водителя от 19 ноября 2015 года и намерены пролонгировать его действие на следующие 5 лет", - сказано в сообщении.