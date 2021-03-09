SpaceX может провести новое испытание прототипа Starship на следующей неделе - СМИ

Американская компания SpaceX после предыдущей неудачи может провести очередной испытательный суборбитальный запуск прототипа своего космического корабля Starship, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, уже на следующей неделе, сообщил специализированный сайт NASA Spaceflight.

В понедельник по местному времени (во вторник мск) корабль Starship SN11 (одиннадцатый серийный испытательный аппарат) был установлен на стартовой площадке полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

С учетом установки корабля на стартовую площадку и результатов проведения в предстоящие несколько дней статического испытания, когда будет проверена работа его трех двигателей, "Starship SN11 может быть запущен уже на следующей неделе", сообщило издание.

В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и с последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет будет продолжаться около шести с половиной минут.

4 марта прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки через несколько минут взорвался на земле из-за полученных при приземлении повреждений.

Он повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке. В первом случае причиной стало низкое давление в топливном напорном баке для погашения скорости одного из двигателей, во втором - один из двигателей не запустился для выполнения завершающего маневра перед посадкой.

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полёт в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.

Она также станет многоразовой системой, используемой в качестве ускорителя только для взлета с Земли.

В настоящее время SpaceX готовит первый запуск прототипа носителя Super Heavy, который, по оценке основателя компании Илона Маска, должен совершить испытательный запуск в ближайшие несколько месяцев. В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.

В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек.

В начале декабря прошлого года Илон Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

Первое испытание прототипа многоразового корабля Starship, который поднимался на высоту 150 м, было проведено 3 сентября 2020 года.