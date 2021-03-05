Министр АПК анонсировал запуск интерактивного портала Госгеокадастра в конце марта

Министр агропромышленного комплекса Роман Лещенко анонсировал запуск интерактивного портала Госгеокадастра.

"В конце марта мы представим Украине геопортал открытых данных, где каждый сможет посмотреть, где чья земля, кто платит налоги, кому она принадлежит", - сказал Лещенко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу.

"А дальше мы подключаем спутниковый мониторинг и в режиме реального времени страна сможет мониторить, где выращивается с/г продукция, где земля в аренде, а где в теневой обработке", - добавил он.

Министр подчеркнул, что 60% персонала Госгеокадастра были уволены, поскольку в таком количестве чиновников ведомство не нуждается.