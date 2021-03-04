Суд возбудил дело о банкротстве "Обозревателя" за невыплату 300 тыс. грн компенсации бизнесмену Фуксу

Хозяйственный суд Киевской области принял к рассмотрению заявление о банкротстве ООО "Золотая середина" (издание OBOZREVATEL) из-за невозможности выплатить российско-украинскому бизнесмену Павлу Фуксу компенсацию в размере 300 тыс. грн.

Соответствующее постановление суда от 23 февраля 2021 года опубликовано в госреестре судебных решений.

Заседание по делу о банкротстве состоится 11 марта 2021 года в помещении Хозсуда Киевской области.

В постановлении суда отмечается, что в заявлении об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Золотая середина" содержится предложение заявителя по кандидатуре арбитражного управляющего для выполнения полномочий распорядителя имущества и подано заявление арбитражного управляющего Елены Беловой об участии в деле о банкротстве.

Ранее Фукс подал иск к "Обозревателю" по защите деловой репутации, по итогам которого Васильковский суд Киевской области постановил взыскать с ООО "Золотая середина" в пользу Фукса 1 млн грн в качестве возмещения нанесенного морального вреда.

Впоследствии Апелляционный суд Киевской области постановлением от 23 декабря 2020 года уменьшил размер возмещения морального вреда до 300 тыс. грн.

В свою очередь редакция издания OBOZREVATEL публично обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, СНБО и общественности с просьбой защитить от рейдерского захвата издания со стороны Фукса.

"Бизнесмен Павел Фукс, который несколько лет назад бежал из России в Украину и стал фигурантом целого ряда антикоррупционных расследований украинских и мировых СМИ, пытается с помощью рейдерской схемы захватить издание OBOZREVATEL", - сообщается на сайте издания.

В OBOZREVATEL заявляют, что в течение нескольких лет издание писало о схемах Фукса, в ответ на что бизнесмен подал в суд и выиграл.

"Мы не согласны с решением суда, но готовы "заплатить" за возможность писать правду. Мы готовы, но не можем. Ни он, ни его юристы не предоставили реквизиты для исполнения решения суда, не обратились в исполнительную службу, как это принято в подобных ситуациях", - подчеркивает OBOZREVATEL.

По словам издания, юристы Фукса пытаются доказать, что компания якобы не способна выплатить компенсацию, одновременно блокируя любую возможность выполнить данное решение суда. В

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцами ООО "Золотая середина" выступают супруга и сыновья бизнесмена Михаила Бродского: Юрию Бродскому принадлежит 20,2%, Ростиславу Бродскому - 10,1%, ООО "Денди юа", которое принадлежит Светлане Бродской, а также Ю.Бродскому и Р.Бродскому - 69,7%.