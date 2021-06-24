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17:22 24.06.2021

Зеленский подписал указ о санкциях к бизнесменам Фирташу и Фуксу

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Зеленский подписал указ о санкциях к бизнесменам Фирташу и Фуксу

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, сообщила пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - указывается в документе.

Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.

Соответствующий указ №266/2021 от 24 июня обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его обнародования.

В пакете санкций против Фукса и Фирташа – блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того, применяется запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, запрет на выдачу разрешений и лицензий Национального банка Украины, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях"

Решением СНБО Фукс и Фирташ также лишаются государственных наград Украины в отличие о народного депутата Виктора Медведчука, к которому этот вид санкций не применялся.

Санкции вводятся сроком на три года.

Как сообщалось, решение о введении санкций против Фирташа и Фукса было принято на заседании СНБО 18 июня.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что "власть начинает наводить порядок в сфере недропользования".

"Мы договорились, что до 1 сентября все лицензии, которые есть в нашей стране, будут на Геоинформационном портале. Вы все их будете видеть… Все лицензии, которые есть у нас, а их более 3 тыс., все общество будет знать, где они находятся, в каком состоянии, кто является их владельцем и на основании чего и когда они их получили", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что санкции в отношении Фирташа связаны с "его участием в титановом бизнесе". "Это поставка сырья, которое потом идет и это отслежено нашими разведчиками …, на военные объекты РФ. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - пояснил он.

Кроме того, подчеркнул Данилов, помимо Фирташа, санкции будут применены "на предприятия, непосредственно аффилированные с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере".

По словам секретаря СНБО, санкции в отношении Фукса также применены в связи с компанией "Голден деррик".

Он пояснил: речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать 19 марта этого года. Данилов пояснил, что эти 19 компаний были зарегистрированы 6 декабря 2018 года одним человеком – Виталием Лупето по одному адресу в Александрии (Кировоградская обл.). "И через очень короткое время этот человек получил 19 лицензий на углеводороды… Мы считаем, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. Мы на этом настаивали на наших заседаниях, и сегодня как результат этих проверок в отношении российского бизнесмена Павла Фукса введен полный комплект санкций именно за участие в этих процессах и этих вещах", – отметил Данилов.

Фукс, в свою очередь, в январе 2021 года сообщил в интервью "Радио НВ", что окончательно отказался от возможного участия в этих активах.

"Долго проверяли их, смотрели. Это - greenfield, очень рискованный. Там пустая земля. Нужны очень дешевые деньги, чтобы рисковать. У меня есть где размещать деньги более выгодно", - пояснил бизнесмен.

Теги: #фукс #фирташ #санкции
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