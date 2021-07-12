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17:18 12.07.2021

Решения суда о приостановке действия санкций в отношении бизнесмена Фукса сегодня нет - секретарь СНБО

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Решения суда о приостановке действия санкций в отношении бизнесмена Фукса сегодня нет - секретарь СНБО

Подача бизнесменом Павлом Фуксом иска в суд не означает приостановку санкций, если на то не будет соответствующего решения суда, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Начнем с российского гражданина, господина Фукса… как у нас сегодня поднимался очень важный вопрос на нашем заседании о том, что когда они начинают говорить, что они являются украинскими бизнесменами и украинскими инвесторами, я могу сказать, что, к сожалению, согласно тем данным, которыми мы сегодня располагаем - это офшорные бизнесмены, офшорная экономика, и эти офшоры владеют определенными недрами, компаниями, которые ведут бизнес у нас… надо называть вещи своими именами… Когда они говорят, что они украинские бизнесмены, это не совсем отвечает действительности", - сказал Данилов журналистам в понедельник в Киеве.

"То, что касается подачи его (Фукса) заявления в суд, говорит о демократичности общества, о том, что у нас не запрещено кому-либо защищать свои права… приостанавливаются ли санкции на этот момент, зависит от того, какое решение принимает судья. Если суд примет решение, что на период рассмотрения его (решения о введении санкций - ИФ) необходимо приостановить, то это одна ситуация. Но на сегодняшний день у нас ни одного такого решения нет", - подчеркнул он.

Теги: #снбо #фукс #санкции
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