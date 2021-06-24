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12:27 24.06.2021

Фукс заявляет, что вышел из гражданства РФ

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Фукс заявляет, что вышел из гражданства РФ

Бизнесмен Павел Фукс заявляет, что прошел все процедуры по выходу из гражданства Российской Федерации.

"Вчера мои адвокаты получили выписки миграционной и налоговой служб РФ, которые подтверждают, что, соблюдая все процедуры, я вышел из гражданства РФ. В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу. На скриншотах ниже - информация о недействительных, то есть аннулированных паспортах. Такой паспорт может быть сдан и утилизирован или не сдан…и числиться в розыске - оба варианта, как показано на скриншоте, означают, что документ недействителен", - написал он в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующие фотоснимки.

Предприниматель добавил, что проверка по базе МВД РФ выдает, что паспорта недействительны.

По его словам, процедура выхода из российского гражданства "непростая и длительная".

"Среди прочего, чтобы выйти из гражданства РФ, заявление на которое я подал в 2017-м, тогда же мне было необходимо пройти процедуру "замены паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста". В 2017-м в консульском отделе посольства РФ в Украине паспорт сразу же сдал", - подчеркнул Фукс.

Как сообщалось, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против бизнесмена Павла Фукса, который.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что как показали проверки аппарата Совета, Фукс причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

По словам секретаря СНБО, санкции в отношении Фукса применены в связи с деятельностью компании "Голден деррик".

Он пояснил, что речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать 19 марта этого года. Данилов пояснил, что эти 19 компаний были зарегистрированы 6 декабря 2018 года одним человеком – Виталием Лупето по одному адресу в Александрии (Кировоградская обл.). "И через очень короткое время этот человек получил 19 лицензий на углеводороды… Мы считаем, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. Мы на этом настаивали на наших заседаниях, и сегодня как результат этих проверок в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций именно за участие в этих процессах и этих вещах", – отметил Данилов.

В свою очередь Фукс в январе 2021 года сообщил в интервью "Радио НВ", что окончательно отказался от возможного участия в этих активах. "Долго проверяли их, смотрели. Это - greenfield, очень рискованный. Там пустая земля. Нужны очень дешевые деньги чтобы рисковать. У меня есть где размещать деньги более выгодно", - пояснил бизнесмен.

Фукс заявил, что намерен оспорить в суде решение о наложении на него персональных санкций.

 

Теги: #фукс #гражданство
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