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13:27 04.03.2021

В Киеве презентовали платформу "Освобождения заключенных"

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В Киеве презентовали платформу "Освобождения заключенных"

Бывшие украинские политзаключенные презентовали платформу "Освобождения заключенных", которая является внепартийным объединением, созданным для защиты прав и освобождения всех, кто лишен свободы из-за политических преследований РФ на временно оккупированных территориях и внутри Украины.

"Платформа занимается борьбой за освобождение всех украинских граждан, которые находятся за решеткой в результате агрессии РФ: политзаключенных, заложников, военнопленных. Мы также осуждаем незаконные, политически мотивированные преследования проукраинских активистов, патриотов Украины", - говорится в заявлении основателей платформы "Освобождения политзаключенных", презентованной в Киеве в четверг.

Основателями платформы являются 16 бывших политзаключенных, которые в прошлом были заключены за свою борьбу с российским режимом, в частности Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Владимир Жемчугов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Игорь Козловский, Игорь Павленко, Евгений Панов, Исмаил Рамазанов, Николай Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз, Александр Шумков.

Как указали основатели, платформа действует исключительно на основе норм международного права, внутреннего законодательства Украины, норм статута ООН, международных конвенций и международных решений судов, резолюций других международных правовых организаций. Они подчеркнули, что платформа открыта к сотрудничеству с украинскими и международными сообществами, которые работают в направлении освобождения украинских политзаключенных.

"Мы стремимся, чтобы вопросы освобождения политзаключенных постоянно были в фокусе общественного внимания, стали приоритетными, как для органов украинской власти, так и для наших друзей, партнеров за границей", - отмечается в заявлении.

По словам основателей, платформа принимает решения исключительно на основе обсуждения вопросов всеми ее участниками, она имеет координатора для своей деятельности.

"Мы заявляем, что в своей деятельности будем противостоять агрессии России, будем бороться за возвращение временно оккупированных территорий Украины, будем работать ради свободы и независимости нашего государства", - подчеркнули основатели платформы.

Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов заявил о необходимости оказывать давление на президента РФ Владимира Путина для освобождения украинских заключенных.

"Все, что мы можем делать - это оказывать давление на этого человека (президента РФ Владимира Путина - ИФ), чтобы все международные разговоры, все международные мероприятия при участии России - политические, дипломатические, экономические, культурные - начинались с первого вопроса: "Когда освободят украинских политзаключенных?", назвать их фамилии. Одна из наших целей - сделать так, чтобы фамилии этих людей были так же известны, как наши", - подчеркнул Сенцов.

Герой Украины, участник боевых действий на Донбассе Владимир Жемчугов отметил, что цель платформы - напомнить всем, что война на Донбассе не закончена, и очень много украинцев находятся в плену.

"Идея нашего объединения была, что если мы, то кто же может выступить лидерами и мотивировать народ на борьбу против оккупации, борьбу за нашу свободу, за освобождение наших граждан на Донбассе, в Крыму и в России? Уже больше 7 лет идет война, оккупация, многое забывается, и мы хотели бы напомнить всем в мире, политическим партиям, нашей власти, что война не закончена и очень много наших товарищей находятся в плену, как политзаключенные, военнопленные, заложники, и этого нельзя забывать, своих не бросают", - сказал Жемчугов.

Теги: #презентация #политзаключенные #платформа
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