В СНБО Украины подготовили проект Стратегии кибербезопасности

Рабочая группа при Национальном координационном центре кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил проект Стратегии кибербезопасности Украины на 2021-2025 годы.

Как сообщил аппарат СНБО, основой для разработки документа стали Стратегия национальной безопасности Украины, утвержденной указом президента Украины от 14 сентября 2020 года №392. Также были изучены концептуальные положения стратегий по кибербезопасности стран ЕС, США, Японии, ряд социологических опросов и эмпирических исследований, которые были проведены в конце прошлого и в начале 2021 года.

"Целью Стратегии кибербезопасности Украины на 2021-2025 годы определено создание условий для безопасного функционирования киберпространства, его использование в интересах личности, общества, государства. Документ основывается на принципах сдерживания, киберстойкости и взаимодействия. Координатором реализации Стратегии является Национальный координационный центр кибербезопасности", - сказано в сообщении.

Так, рабочая группа определила концептуальные подходы к дальнейшему развитию национальной системы кибербезопасности, которые базируются на анализе цифровой среды, глобальных трендов среды по кибербезопасности (с одновременным учетом особенностей Украины), защите национальных интересов Украины; перманентности мер по совершенствованию законодательства в сфере кибербезопасности; внедрении механизмов государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности; проактивном подходе, что предусматривает осуществление превентивных мер и др.

Отмечается, что проект Стратегии структурно состоит из девяти разделов.

Предполагается, что в первый год действия Стратегии будут безотлагательно разработаны индикаторы оценки состояния кибербезопасности и киберзащиты; проведен обзор состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, внедрены механизмы проведения осмотров состояния национальной системы кибербезопасности.

"Приглашаем общественность к обсуждению проекту Стратегии кибербезопасности. Электронный адрес для отправки предложений: strategy@ncscc.gov.ua", - добавили в СНБО.