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09:38 04.03.2021

Интерес людей к переезду за границу ради работы упал, самой привлекательной стала Канада - исследование

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Интерес людей к переезду за границу ради работы упал, самой привлекательной стала Канада - исследование

Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, обойдя США, свидетельствуют результаты совместного исследования BCG и The Network, основанные на данных за 2020 год.

Согласно данным исследования, пандемия COVID-19 серьезно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом заинтересованность людей в переезде ради работы снизилась, их начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу.

По результатам опроса 209 тыс. участников из 190 стран, проведенного BCG и The Network при участии hh.ru в России и ряде стран СНГ, лишь около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 гг., когда проводились предыдущие исследования, составивших 64% и 57% соответственно.

Таким образом, респонденты практически из всех стран продемонстрировали меньшую готовность эмигрировать ради работы.

"Ограничительная политика в области трудовой иммиграции уже ослабила тенденцию к мобильности, - отметил старший партнер BCG и один из авторов отчета Райнер Штрак. - Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать".

Почти во всех странах, которым удалось переместиться выше в первой десятке самых популярных мест работы, оказалось сравнительно небольшое число заражений коронавирусом. К ним относятся Канада, Австралия (третье место среди самых популярных направлений эмиграции ради работы) и Япония (шестое место). Помимо этого, две страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, которые получили одобрение мирового сообщества за успехи в области здравоохранения, - Сингапур и Новая Зеландия - впервые оказались в рейтинге.

Обеспокоенность по поводу борьбы с коронавирусом в Европе привела к снижению популярности многих направлений эмиграции ради работы. Так, и Германия, и Франция опустились на две строчки в рейтинге BCG и The Network, а Италия и Испания выпали из первой десятки.

В то время как все меньше респондентов готовы эмигрировать в другую страну, они с энтузиазмом относятся к работе на зарубежную компанию, оставаясь на родине. 57% участников опроса заявили о предпочтениях удаленной занятости в иностранной компании, и среди этих респондентов США оказались на первом месте, оттеснив Канаду.

В целом специалисты из индустрии ИТ и цифровых технологий особенно открыты для виртуального найма: 71% респондентов с опытом работы в цифровой сфере или аналитике заявили, что готовы работать в компании, у которой нет физического присутствия в их стране.

Теги: #мигранты #кадры #исследование
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