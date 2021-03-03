ЕС осудил убийство в Афганистане трех женщин-журналисток

Европейский союз ожидает тщательного расследования произошедшего во вторник убийства трех афганских журналисток и подтверждает решимость поддерживать средства массовой информации и свободу слова в Афганистане.

"Вчерашнее убийство в Джелалабаде трех работниц СМИ - Мурсал Вахеди, Шахназ Раофи и Садьи Садат - в результате зверских запланированных нападений лишило жизни трех молодых женщин, принесло горе их семьям, друзьям и коллегам", - заявил в среду официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Он напомнил, что в декабре в Афганистане была убита тележурналистка Малала Майванд.

"Эти покушенияия еще раз показывают, насколько уязвимо и опасно положение работников СМИ в Афганистане, особенно женщин", - говорится в заявлении.

Представитель ЕВС отметил тенденцию к росту числа систематических целенаправленных убийств журналистов, правозащитников, представителей гражданского общества и государственных служащих. В 2020 году в результате нападений погибли 1200 гражданских лиц - на 45% больше, чем 2019 году.

"Талибан по-прежнему несет ответственность за большинство жертв среди гражданского населения и целенаправленных убийств, совершаемых либо напрямую, либо в результате нарушений прекращения огня", - отмечается в заявлении.