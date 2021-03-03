Илон Маск хочет создать новый город в Техасе

Американский предприниматель Илон Маск хочет переименовать населенный пункт Бока-Чика в Техасе, где находится испытательный полигон его компании Space Exploration Technologies Corp.

"Создаем город Старбейз (Starbase) в Техасе", - написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Представитель SpaceX узнавал о требованиях, необходимых для включения населенного пункта в состав нового города и его переименования в Старбейз, сказал судья округа Кэмерон Эдди Тревино, слова которого приводит агентство Bloomberg.

По словам Тревино, власти округа были уведомлены о ходе обсуждений относительно планов переименовать населенный пункт.

"Публикации сообщения в Twitter для этого недостаточно", - сказал Тревино, отметив, что Маску и его компании предстоит преодолеть многочисленные препятствия для того, чтобы реализовать этот план.

Маск расширяет свое влияние в Техасе. Еще одна его компания, производитель электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA), строит крупное предприятие на востоке Остина, где будут собираться электрические пикапы. Тем временем фонд Маска Musk Foundation перенес свою штаб-квартиру в Остин из Калифорнии, в то время как сам предприниматель сообщил, что переехал в Техас.

SpaceX также проводит испытания ракет в техасском городе Макгрегор. Прототипы космических кораблей, которые компания разрабатывает в Бока-Чике, согласно планам компании, должны быть способны осуществлять полеты на Луну и Марс.

Кроме того, SpaceX разместила вакансии для поиска инженеров для своего бизнеса Starlink, связанного с предоставлением услуг спутникового интернета, в Остине, где компания строит "новое передовое производственное предприятие".